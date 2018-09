Israël neemt luchthaven Damascus opnieuw onder vuur

Israël heeft de internationale luchthaven van Damascus met raketten aangevallen. Dat berichten de Syrische staatsmedia. Volgens het door de staat gecontroleerde persagentschap Sana zaterdag, dat militaire bronnen citeert, zijn de raketten neergehaald. Er is niets bekend over schade of slachtoffers. Omwonenden spreken van explosies in de omgeving van de luchthaven.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, de organisatie die het Syrische conflict monitort, zegt dat de raketten vermoedelijk door Israël zijn afgevuurd en in de omgeving van de luchthaven neergekomen zijn. Er zouden wapendepots getroffen zijn. Israël bevestigt zelden aanvallen op Syrië.

Het Israëlische leger bombardeerde recent meerdere doelwitten in het naburige Syrië. Waarnemers menen dat de aanvallen meestal Iraanse strijders en de Hezbollah tot doel hebben. Israël wil verhinderen dat door Teheran ondersteunde troepen in Syrië zich verder uitrusten. Israël, en daarmee ook bondgenoot VS, beschouwen Iran als het grootste probleem in het Midden-Oosten. Ze manen Rusland aan de Iraanse invloed in Syrië te beperken.