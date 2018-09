Moeder en baby op nippertje gered van dodelijke overstroming na doortocht tyfoon

Het Filipijnse Rode Kruis is samen met vrijwilligers al uren in de weer om reddingsacties op poten te zetten in San Fabian, een stad die zwaar werd getroffen door tyfoon Mangkhut. De hulpverleners konden al meer dan 44 mensen van de dodelijke overstromingen redden, waaronder een moeder en haar acht maanden oude baby.

San Fabian kreeg het zwaar te verduren toen de tyfoon over de regio raasde en zware overstromingen en modderstromen veroorzaakte, waardoor minstens vijf inwoners omkwamen. Talloze anderen werden verrast door het snel stijgende water, maar konden rekenen op het Rode Kruis en vrijwilligers die hen per boot in veiligheid brachten.

De tyfoon - die in de Filipijnen Ompong wordt genoemd - teisterde het Zuidoost-Aziatische land twintig uur lang, voordat hij verder trok naar China. Het aantal dodelijke slachtoffers is gestegen tot 25, maar de autoriteiten vrezen dat het dodental nog zal stijgen.