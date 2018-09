Davy zit al 11 jaar in cel voor stalking. 107 advocaten kregen hem niet vrij

Davy Van Lommel ontvangt ons in zijn cel. Hij is een niet alledaagse verschijning. Zijn vele piercings – inclusief twee duivelse hoorns op zijn hoofd – heeft hij in de gevangenis verwijderd. Maar met zijn lange haren, rossige baard en de vele tatoeages op zijn beide armen – “portretten van bekende vrouwen”– blijft hij een opvallende persoonlijkheid. Meer dan elf jaar zit de man uit Mol al in de cel, voor stalking. Intussen is Davy al aan zijn 108ste advocaat toe.