Lid Pussy Riot mogelijk slachtoffer van Russische vergiftiging

Pjotr Verzilov, het lid van de Russische punkband Pussy Riot die zaterdag naar Berlijn overgevlogen werd om behandeld te worden voor vergiftigingsverschijnselen, is vermoedelijk het slachtoffer geweest van “poging tot moord”. Dat heeft zijn vrouw, Nadeja Tolokonnikova, zondag gezegd aan de Duitse krant Bild.

Pjotr Verzilov werd zaterdag in een ziekenhuis in Moskou opgenomen, maar werd al gauw overgebracht naar Berlijn. Een vriend van zijn vader die in een ziekenhuis in de Duitse hoofdstad werkt, bood aan om de behandeling buiten Rusland voort te zetten. Verzilovs moeder en de vriendin vergezelden hem.

“Ik ga ervan uit dat hij het slachtoffer is geweest van intimidatie of zelfs een poging tot moord”, verklaarde Nadeja Tolokonnikova, zijn vrouw van wie hij gescheiden leeft. Eerder had zijn entourage al gewag gemaakt van vergiftiging.

De actievoerders van Pussy Riot willen meer politieke concurrentie in Rusland en de vrijlating van politieke gevangenen.