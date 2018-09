Vrouw (87) overleden in brand in Overijse

Overijse -

In de nacht van zaterdag op zondag is een vrouw overleden in een woningbrand in de Koninginnenlaan in Overijse. Dat is vernomen bij de brandweer van Overijse, die zondagochtend om 04.44 uur gealarmeerd werd over de brand. Het slachtoffer is een alleenstaande vrouw van 87 jaar die reeds overleden was bij aankomst van de brandweer.