Vliegverkeer in delen van Azië ontregeld door orkaan Mangkhut

Het vliegverkeer in delen van Azië is volledig ontregeld door orkaan Mangkhut die onder meer huishoudt in Hongkong en de Chinese provincie Guangdong. Volgens de luchtvaartautoriteiten zijn alleen al in Hongkong 900 vluchten geannuleerd. Ook trein-, veer-, en busdiensten van en naar de luchthaven zijn opgeschort.

Cathay Pacific Airways sprak van “ernstige verstoringen” en verwacht pas maandag om 04.00 uur de werkzaamheden te hervatten. De luchtvaartmaatschappij heeft meer dan 400 vluchten geschrapt. Cathay Dragon en Hong Kong Airlines houden hun vloot zondag ook aan de grond.

AirAsia verwacht dat de problemen in het vluchtschema ook maandag nog zullen voortduren. De maatschappij annuleerde alle vluchten van en naar Hongkong, Macau, Guangzhou, Shenzhen en Shantou. Philippine Airlines schrapte ook een tiental vluchten.

Zondagochtend raakte bekend dat op de Filipijnen al zeker 29 doden vielen door de orkaan en de zware regenval die met de storm gepaard ging.

Na de Filipijnen trok de tyfoon naar China en Hongkong. De Chinese nationale weerdiensten hebben de hoogste alarmfase afgekondigd voor het zuiden van China. Tienduizenden mensen werden in veiligheid gebracht, en schepen moesten terugkeren naar de haven. Hongkong kwam door de tyfoon bijna volledig tot stilstand. Op televisiebeelden zijn overstroomde straten, ontwortelde bomen en beschadigde gebouwen te zien.

In het Chinese Macau, dat vooral bekend staat om zijn vele casino’s, gingen de deuren van gokpaleizen op slot. Daardoor kan tot nader order niet meer worden gespeeld. Volgens het personeel van de casino’s is dat nog nooit eerder gebeurd. Dat de casino’s hun deuren sluiten is trouwens een domper voor Macau. Met de oplopende handelsspanningen tussen de VS en China en de tragere economische groei in China zijn grote gokkers uit dat land al minder bereid om risico’s te nemen. Zij laten de Aziatische gokhoofdstad daarom steeds vaker links liggen.