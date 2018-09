Duel in Eredivisie zorgt voor pijnlijk vleugje nostalgie: van zeven goals in één match naar floptransfer en pensioen

Zondag kijken Heerenveen en Heracles elkaar in de ogen op de vijfde speeldag in de Eredivisie. Altijd goed voor een nostalgisch moment naar een wedstrijd van elf jaar geleden. Toen won de Friese club met 9-0 van de bezoekers uit Almelo, mede dankzij zeven (!) doelpunten van Afonso Alves.

Die wedstrijd had plaats op 7 oktober 2007. Alves speelde dat seizoen de pannen van het dak en zou uiteindelijk 34 keer scoren in 31 optredens. Zeven van die goals vielen in de overrompeling van Heracles. Nog steeds een record in de Eredivisie. Tot dan was zes keer scoren de top. Een record dat op naam stond van Johan Cruijff, Marco van Basten, Dirk Lammers en Piet Kerkhoff.

Floptransfer

De Braziliaanse spits begon ook het volgende seizoen sterk met elf doelpunten in acht wedstrijden. Maar dan kwam Middlesbrough aan de deur kloppen. De Engelse club betaalde 17 miljoen euro aan Heerenveen voor Alves, die samen met Mido (ex-AA Gent) een nieuw koningskoppel moest vormen.

'Boro' eindigde dat seizoen echter pas als dertiende in de Premier League en Alves scoorde zes keer in elf optredens. Een jaar later deed hij amper vier keer de netten trillen in 31 wedstrijden. Middlesbrough zakte roemloos naar de tweede klasse en Alves werd al snel in de hoek van de 'floptransfers' gezet.

De Braziliaan werd dan maar verkocht aan Al Sadd in Qatar, dat hem wat later verhuurde aan Al Rayyan. Maar door blessures scoorde Alves pas opnieuw op 17 september 2011. Twee weken later zou hij twee keer scoren in een 2-1-zege van Al Rayyan tegen Al Sadd. Meteen zijn laatste goals uit zijn carrière. In de zomer van 2013 kwam hij zonder club te zitten en twee jaar later ging hij op 34-jarige leeftijd officieel op pensioen...