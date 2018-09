Een chauffeur die vanochtend op de E19 richting Nederland reed, is zwaargewond geraakt bij een ongeval.

“De bestuurder is vermoedelijk in slaap gevallen, en tegen een elektriciteitscabine aangereden”, klinkt het bij de federale politie. De auto is overkop gegaan, en op het dak terechtgekomen. Omdat er ook een hoogspanningskabel geraakt was, was er kort een elektriciteitspanne in de buurt. “De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar.”

Foto: BFM

