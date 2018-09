Politie doet oproep naar getuigen nadat taxichauffeur collega in de nek schiet in Brugge

Brugge - De twee verdachten van het schietincident in Brugge die zich zaterdag hebben gemeld bij de politie, blijven aangehouden. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een derde verdachte wordt nog gezocht.

De twee verdachten werden zondag voorgeleid voor de onderzoeksrechter, en het parket van Brugge meldt dat ze alle twee ook effectief aangehouden blijven.

Bij een uit de hand gelopen incident tussen twee Brugse taxichauffeurs zou een van de chauffeurs vrijdagavond een wapen hebben getrokken en een schot hebben gelost. Het slachtoffer, eveneens een taxichauffeur kreeg een kogel in de nek. Hij kon nog wegrijden tot aan de Markt waar hij hulp zocht. De kogel werd operatief verwijderd, zijn toestand is stabiel.

Voortvluchtige en getuigen

Er was sprake van drie verdachten, de derde is nog op de vlucht. Het parket lanceert ook een oproep naar getuigen en is nog op zoek naar een koppel - vermoedelijk toeristen - die vrijdagavond meereden met het slachtoffer tot aan de Baliestraat in Brugge. Het koppel zou geen getuige geweest zijn van het schietincident, maar het parket vraagt hen toch om zich te melden bij de politie.