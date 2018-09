Drie gewonden bij twee ongevallen in Schaarbeek

Brussel - Bij twee ongevallen in Schaarbeek zijn in de nacht van zaterdag op zondag in totaal drie gewonden gevallen. Dat meldt de woordvoerster van de politiezone Brussel-Noord, Audrey Dereymaeker.

Rond 03.00 uur waren drie voertuigen betrokken bij een ongeval op de in Schaarbeek. In eerste instantie leek het erop dat de twee in levensgevaar waren, maar in het ziekenhuis bleken ze er minder erg aan toe te zijn.

Een tweede ongeval vond plaats op het kruispunt van de Haachtsesteenweg en de Rogierlaan. Een gewonde werd naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens een getuige is de gewonde een klant van taxidienst Uber. Dereymaeker kan bevestigen dat het slachtoffer inderdaad als passagier in een taxi zat, maar ze weet niet of de wagen een conventionele taxi of een Uber was.