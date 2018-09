Opvolger Nainggolan verkiest Engeland wel boven Italië, de reden is simpel: “Ik wil op de foto met Lebron James”

Nicolo Barella, de 21-jarige Italiaanse pitbull op het middenveld van Cagliari, staat op de radar van meerdere Europese topclubs. Inter, Roma, Chelsea en Liverpool volgen hem. Liverpool lijkt een streepje voor te hebben en daar zit basketballegende LeBron James voor iets tussen.

De jonge middenvelder van Cagliari kende vorig seizoen zijn doorbraak in de Serie A. In 2016 slaagde hij erin met Cagliari te promoveren en vorig seizoen kwam hij door z’n 6 doelpunten in het boekje van vele Europese scouts terecht.

Barella, die op het middenveld van Cagliari in de voetsporen van Radja Nainggolan treedt, is ook niet vies van een overtreding. Hij pakte vorig seizoen 13 gele kaarten en ook dit seizoen kreeg hij al twee gele kartons onder de neus geduwd.

Foto: Carsten Koall/dpa

King James

De Italiaanse jeugdinternational toont dan ook een voorkeur voor het Engelse voetbal, in tegenstelling tot Nainggolan die onder andere Chelsea de voorbije jaren meermaals afwees. “Als ik moest kiezen tussen de Serie A of de Premier League, kies ik voor Engeland. Ik hou van de Engelse manier van spelen.”

Barella werd al in verband gebracht met Liverpool en NBA-ster Lebron James, aandeelhouder bij The Reds, zou wel eens de cruciale factor kunnen zijn: “Ik droom van een mooi huis, maar ook van een ontmoeting met Lebron James.”

Of een foto met Lebron James zal volstaan voor Liverpool, moet nog blijken. Cagliari zal haar talent, dat nog tot 2022 vastligt, niet zomaar laten gaan.