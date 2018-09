Maltese premier: “Malta zal nooit een migrantencentrum worden”

Malta zal nooit een migrantencentrum worden. Dat heeft de Maltese premier, Joseph Muscat, zondag gezegd. “We zullen iedereen die op zee in nood verkeert, blijven redden. Maar Malta zal nooit een hub worden voor de opvang van migranten”, aldus Muscat.

Malta, een eiland in de Middellandse Zee, kibbelt al een tijdje met Italië over wie verantwoordelijk is voor migranten uit Noord-Afrika die op de Middellandse Zee worden gered. De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini heeft Malta er al herhaaldelijk van beschuldigd dat het verzuimt zijn verantwoordelijkheid te nemen. Malta ontkent dat.

Premier Muscat benadrukte zondag nog eens dat Malta wel degelijk zijn internationale verplichtingen nakomt. De Italiaanse regering had eerder deze week beweerd dat het eiland zich niet aan de internationale wetgeving houdt. Volgens Rome doet Malta “er alles aan om mensen in nood te helpen, maar als er geen dringende hulp nodig is dan zijn de handen van Malta gebonden en vangen ze geen mensen op die naar het eiland willen gaan”.