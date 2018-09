Vrachtwagen rijdt in op file op E40 in Nevele: één dode, en kind in levensgevaar

Nevele - Bij een zwaar ongeval op de E40 in Nevele is zondagmiddag één dode gevallen en een kind levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat melden de federale politie en de brandweer. De snelweg was een tijdlang volledig afgesloten in de richting van Oostende. Het rijbewijs van de vrachtwagenbestuurder die het ongeval veroorzaakte is ingetrokken en de man is opgepakt voor verhoor.

Het ongeval gebeurde rond 12.50 uur in de richting van de kust. De omstandigheden worden nog onderzocht, maar een vrachtwagen reed er in op de staart van een file ter hoogte van Nevele. In de betrokken voertuigen viel één dodelijk slachtoffer en raakte drie inzittenden gewond. Eén van de slachtoffers is een jong meisje dat levensgevaarlijk gewond raakte.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld voor verder onderzoek. Volgens de eerste bevindingen gaat het om een kop-staartaanrijding waarbij drie voertuigen betrokken raakten. De vrachtwagen reed in de staart van de file in op een personenwagen, waarvan de bestuurster ter plaatse overleed. De personenwagen botste door de klap tegen een andere auto, en in dat voertuig raakte het kind levensgevaarlijk gewond.

Rijbewijs ingetrokken

Het rijbewijs van de vrachtwagenbestuurder is ingetrokken. De man is opgepakt en hij wordt momenteel verhoord.

De snelweg was een tijdlang volledig afgesloten in de richting van Oostende. Rond 15.35 uur werd de E40 volledig vrijgemaakt.