Wildste theorieën gaan rond omdat FBI zonneobservatorium binnenvalt, ontruimt en sluit maar weigert te zeggen waarom

Buitenaardse activiteit, spionage of een dodelijke asteroïde die op de aarde afstormt. Het zijn allemaal theorieën die geopperd worden om te verklaren waarom de FBI het zonneobservatorium in New Mexico heeft geëvacueerd. En omdat meer dan een week later nog steeds niets bekend is en de FBI zelfs weigert te vertellen of ze ooit aanwezig zijn geweest in het observatorium, worden die theorieën alsmaar wilder.

Hebben de wetenschappers wiens blik voortdurend gericht is op de zon iets gezien wat ze niet mochten zien? Was het iets buitenaards of een militair experiment waar niemand iets van mocht weten? Of werd het observatorium gehackt en zo gebruikt voor spionagedoeleinden? Voorlopig tast iedereen in het duister, maar in een staat die gekend is om militaire tests en zelfs een vermoedde UFO-crash, is geen theorie te gek.

Theorieën zijn natuurlijk allemaal goed en wel, maar laat ons eerst de feiten op een rijtje zetten: het Sunspot Zonneobservatorium in New Mexico werd vorige week plots ontruimd door de FBI. Hoewel de plaatselijke politie ingeschakeld werd tijdens de evacuatie kregen ook zij geen informatie over de reden voor de actie. “Er was een Blackhawk helikopter, veel mensen rond de antennes en technische teams op de torens, maar niemand wilde ons iets vertellen,” aldus sherrif Benny House. “We zijn erheen gegaan en alles zag er goed uit. Er was geen dreiging, niemand kon een specifiek gevaar ontdekken.”

Een woordvoerder van het observatorium lieten weten dat er een beveiligingsprobleem was: “We hebben de faciliteit op dit moment verlaten als een preventieve maatregel. De Associatie van Universiteiten voor Astronomieresearch pakt een beveiligingsprobleem aan op dit moment.” Wat het probleem dan juist is, weet niemand. De vrouw drukte er wel op dat “het zeker geen buitenaardse wezens” zijn.

Sherrif voelt zich buiten spel gezet

De evacuatie van het gebouw is nu een week geleden en nog steeds is er geen duidelijke verklaring van waarom iedereen het moest verlaten en vooral: waarom de FBI daarbij betrokken werd. Sherrif House hoorde ook enkel geruchten dat er een bedreiging geuit was naar het personeel, of een gevaarlijke substantie gelekt was, “maar als dat het geval is, kunnen ze ons toch gewoon bellen en ons het laten aanpakken? Ik snap niet waarom de FBI zo snel tussenbeide zou komen en ons niets zou vertellen.”

De plaatselijke krant Albuquerque Journal heeft de FBI gecontacteerd voor meer informatie, maar die weigert te bevestigen of te ontkennen dat ze nog in het observatorium zijn. Ook of ze ooit in het observatorium geweest zijn, wordt noch bevestigd, noch ontkend.

De bewakers voor de deur van het observatorium zijn van een externe firma, maar ook zij hebben enkel opdracht gekregen om niemand binnen te laten behalve de directeur en een assistent. “Wij weten van niks. We zijn net zo benieuwd als ieder ander”, vertellen ze aan de Washington Post.

Wat doet het Sunspot Solar Observatory?

De telescoop in het observatorium is ontworpen om de zon te volgen en te fotograferen. Ondertussen wordt data verzameld over de straling, zonnevlekken en zonnevlammen. Het is het enige toegankelijke observatorium in de Verenigde Staten dat met hoge resolutie beelden kan maken van de zon en uitgebreide data kan verzamelen.

Het observatorium maakte deel uit van het veel grotere Apache Point observatorium, een kilometer verderop, maar de wetenschappers die er onderzoek doen, wonen wel in Sunspot. De mate van geheimzinnigheid die het observatorium nu omgeeft, is hoogst atypisch aangezien de wetenschappers er regelmatig ook rondleidingen geven.

Ook James McAteer, professor aan de universiteit van New Mexico en directeur van een consortium dat vier wetenschappers heeft toegewezen aan het observatorium tast in het duister. Hij sluit wel uit dat er enige activiteit was op de zon die tot een evacuatie noopte. Ook een anomalie in de data die ze verzamelden, sluit hij uit.