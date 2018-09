Geïrriteerde Mario Balotelli dolt met de Franse pers: “Ik heb net deze selfie gemaakt voor jullie”

100 kilogram. De weegschaal was onverbiddelijk voor Balotelli aan het begin van dit seizoen, zo berichtte L’Equipe. Het Italiaanse “enfant terrible” begon dus met overgewicht aan de voorbereiding.

Die berichten zijn bij Balotelli in het verkeerde keelgat geschoten. Op Instagram liet hij van zich horen: “Ik, overgewicht? Jullie weten toch hoe ik eruit zie? En moest ik een boete betalen? Degenen die dat hebben verzonnen, zouden moeten worden ontslagen. Ik heb net deze selfie gemaakt om al jullie twijfels weg te nemen.”

Mario Balotelli takes to Instagram to make fun of reports in L’Équipe this week that he turned up to OGC Nice pre-season weighing 100kg. pic.twitter.com/IFZJG6UunI