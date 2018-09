Cristiano Ronaldo is los: Portugees scoort ineens twee keer voor Juventus

Een diepe zucht ging er door het Juventus Stadium. Cristiano Ronaldo deed eindelijk de netten trillen voor de Oude Dame en zette zijn club zo op een 1-0-voorsprong tegen Sassuolo. Opmerkelijk is dat Ronaldo ook voor zijn eerste goal bij Real Madrid 28 doelpogingen nodig had. Ronaldo was meteen los want enkele minuten later scoorde al zijn tweede voor Juve.

De 1-0:

De 2-0:

CR7 zit nu aan 400 doelpunten op, clubniveau:

Cristiano Ronaldo has now scored 400 league goals in his club career:



3 ?? Sporting ????

84 ?? Manchester United ??????????????

311 ?? Real Madrid ????

2 ?? Juventus ???? pic.twitter.com/GPYNPEtXqw — Football Tweet (@Football__Tweet) September 16, 2018

Sassuolo maakte er in het slot nog wel 2-1 van via Babacar: