Vrouw krijgt ballonvlucht cadeau, maar dat pakt anders uit dan gedacht: “Dit valt onder het gijzelen van mensen”

Voor haar vijftigste verjaardag kreeg Rianda Sprangers een avontuurlijk cadeau: haar zus en nichtje trakteerden het feestvarken op een luchtballonvaart. Avontuurlijk werd het zeker, maar niet op de manier waarop de drie Nederlandse dames hadden gehoopt.

Rianda vertrok samen met zus Angela, nichtje Lynne en vanuit Tilburg in de luchtballon. Toen ze ruim twintig kilometer richting het noordoosten waren gereisd, ging de wind liggen en zocht de piloot naar een geschikte plek om te landen. Die werd gevonden in een leeg weiland. Dat gebeurt wel vaker, legt Rianda uit aan het Algemeen Dagblad. De eigenaar krijgt achteraf soms nog een kleine vergoeding of een fles wijn als dank.

Toen de mand eenmaal aan de grond stond, ging het mis. “De boer van wie dit weiland eigendom is, was woedend. Compleet buiten zinnen”, aldus Rianda. “We werden bedreigd en laat ik het zacht zeggen: hij was het er absoluut niet mee eens dat we op zijn gras waren geland.” Tot overmaat van ramp hielden de boer en zijn werknemers het gezelschap vast in de mand. “Dat duurde ruim anderhalf uur. Mijn voeten werden drijfnat van het koude en drassige veld.” Uiteindelijk belde de piloot de politie. “Want dit valt gewoon onder het gijzelen van mensen.”

Politiebegeleiding

Een busje van het bedrijf dat de ballonvaart organiseerde kwam ter plaatse om de boel in te laden. Dat gebeurde onder politiebegeleiding, omdat de boer nog altijd tekeer ging. “Wij moesten snel het weiland verlaten en werden verzocht om niets tegen de boer te zeggen. We mochten hem zelfs niet aankijken. Die zal nog steeds wel boos zijn”, aldus Rianda.

Ondanks de beangstigende situatie in het weiland heeft ze erg genoten van het cadeau. “Het was het alsnog waard. Het was een hele, hele mooie ervaring. En alle lof voor het personeel. Zij gingen zeer verstandig met de situatie om, ook al gaven ze aan dat zoiets nog nooit is gebeurd.”