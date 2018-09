Moeskroen pakt tegen zwak KV Kortrijk eerste driepunter van het seizoen

Moeskroen heeft zondag op de zevende speeldag van de Jupiler Pro League zijn eerste punten van het seizoen veroverd. De Henegouwers klopten kortrijk met 1-0. De Duitser Bernd Storck, die de ontslagen Frank Defays opvolgde bij Moeskroen opvolgde, mist zijn entree dus niet.

Moeskroen was de betere in het spel, al bleef groot gevaar uit. Rolland kwam aan de overkant dicht bij de 0-1, maar zijn pegel vloog over. Na een overtreding op Olinga kreeg de thuisploeg even voor de pauze een penatly. Dimitri Mohamed (40.) aarzelde niet en zorgde voor een 1-0 ruststand.

Kortrijk moest komen, maar Moeskroen kwam via Olinga het dichtst bij een doelpunt. De wedstrijd kabbelde voort, zonder echt grote mogelijkheden op te leveren. Kortrijk drong wel aan, maar het vuur ontbrak om Moeskroen echt in de problemen te brengen. Kagelmacher kopte in het slot de 1-1 op de lat.

Moeskroen pakt zijn drie eerste punten van het seizoen, maar blijft wel laatste met een punt minder dan Lokeren en Waasland-Beveren. Kortijk staat dertiende met vijf punten. Kortrijk speelt op de achtste speeldag een nieuwe derby, ditmaal uit tegen Zulte Waregem. Moeskroen maakt in een nieuw kelderduel de verplaatsing naar Lokeren.