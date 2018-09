Mbappé blikt vooruit op de Champions League: “Een finale PSG-Juventus? Waar kan ik tekenen!”

Na de interlandbreak met Frankrijk kan het vizier van Kylian Mbappé terug op Paris Saint-Germain. Dinsdag wacht een trip naar Anfield in de Champions League. Mbappé kijkt al verder: “Ik wil een finale tegen Cristiano Ronaldo.”

Dat PSG kampioen wordt in eigen land, staat nu al vast. Maar de ambities van de steenrijke eigenaars van de Parijse club reiken natuurlijk verder: eindelijk de Champions League winnen.

In de strijd om de grootste Europese clubtrofee rekent PSG op z’n goudhaantje Kylian Mbappé: “De Champions League blijft de meest begeerde trofee voor alle Europese teams. Iedereen wil die winnen.”

In een groep met Liverpool, Napoli en Rode Ster Belgrado krijgt PSG alvast een moeilijk begin voor de voeten. “Het is een lastige groep,” beaamt Mbappé. “Aan Napoli heb ik slechte herinneringen, in 2016 verloor ik met Monaco 5-0 tegen hen in een vriendschappelijke wedstrijd.”

Foto: AFP

Ronaldo

PSG mag niet struikelen in de groepsfase en Mbappé droomt al van een finale tegen het Juventus van Cristiano Ronaldo: “Juventus was al bijna een compleet elftal. Ze haalden de afgelopen seizoenen ook al de finale zonder Cristiano. Ronaldo voegt natuurlijk nog meer kwaliteit toe.”

Mbappé ziet in Juventus dan ook de grootste concurrent voor de eindzege: “Alle grote teams zullen nog meer aandacht moeten hebben voor het spel van de Bianconeri. Een finale tegen Ronaldo? Waar kan ik tekenen!”