Bart Somers (Open VLD) pleit voor rechtstreeks verkozen burgemeester: “Het moet niet in achterkamers gebeuren”

De Mechelse burgemeester Bart Somers (Open VLD) pleit voor een rechtstreeks verkozen burgemeester. “Door de kandidaten op voorhand te laten verklaren met wie ze coalities gaan bouwen, heeft de kiezer meer greep op de toekomst van zijn eigen gemeente”, verklaarde hij zijn standpunt in een debat van VTM Nieuws.

Het is niet ongebruikelijk dat er al voorakkoorden worden gesloten door partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Uit onderzoek van VTM Nieuws blijkt dat dat in zeven op de tien gemeenten gebeurt. Somers is daar geen fan van. “Ik denk dat elke partij gemeenten heeft waar men voorakkoorden sluit en ik vind dat op zich niet goed. Maar daarvoor heb je een structurele verandering nodig.”

De Mechelse burgervader heeft een idee van hoe die verandering eruit moet zien. “Waar onze partij voor pleit is dat burgers zelf kiezen wat de coalitie wordt en dat kan door een rechtstreekse verkiezing te organiseren van een burgemeester.” Somers ziet een systeem voor zich waarbij burgemeesters het in een eerste ronde tegen elkaar opnemen. De best geplaatste personen maken vervolgens een coalitie met een aantal partijen en presenteren zich als geheel aan de kiezer.

Niet in achterkamers

“Het moet niet in achterkamers gebeuren, de kiezers moeten kunnen beslissen wat de volgende coalitie is en dat kan je organiseren als je het systeem verandert, waarbij je burgemeesters rechtstreeks laat verkiezen”, klinkt het nog. “Ik denk dat men voelt, wanneer er gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn, dat er hier een manco in ons systeem is. Mensen kunnen kiezen voor partijen, maar nadien wordt pas beslist wie met wie bestuurt. Door de kandidaten op voorhand te laten verklaren met wie ze coalities gaan bouwen, heeft de kiezer meer greep op de toekomst van zijn eigen gemeente.”

‘Gebeurt al in de praktijk’

Foto: Geert Van de Velde

CD&V-voorzitter en burgemeester van Leopoldsburg Wouter Beke, de debatspartner van Somers, benadrukte dat er in de praktijk al bijna rechtstreekse verkiezingen van een burgemeester zijn. “Wij waren in 2012 in 140 gemeentes de grootste partij en we hebben 137 burgemeesters geleverd”, zei hij.

Beke vindt het geen slechte zaak dat partijen voor de verkiezingen met elkaar in gesprek gaan. “Ik heb ooit 500 dagen moeten onderhandelen, waarbij ik dikwijls het gevoel had dat men beter op voorhand met elkaar gesproken had om af te tasten wat de mogelijkheden en gevoeligheden waren.”