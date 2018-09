Goals Ronaldo overschaduwd door brutale acties van Costa: Braziliaan gaat door het lint met elleboog, kopstoot en spuwen

Juventus won op de vierde speeldag in de Serie A met 2-1 van Sassuolo. Cristiano Ronaldo scoorde eindelijk voor de Oude Dame en deed zelfs twee keer de netten trillen. Maar de triomf van de Portugees werd overschaduwd door een incident met Douglas Costa.

De Braziliaan viel op het uur in voor Mario Mandzukic en was meteen gevaarlijk met zijn snelheid. Zo bood hij Ronaldo zijn derde goal aan, maar de Portugees liet de unieke kans onbenut. In het slot ging Costa echter door het lint.

Costa ging na een duel met Federico Di Francesco, de zoon van Roma-trainer Eusebio Di Francesco, opzichtig liggen met zijn handen in het gezicht. Zijn tegenstander had hem daar echter niet geraakt met een arm, hand, elleboog of schouder. Costa revancheerde zich met een rake elleboog op de eigen helft, vlak voor de 2-1 van Babacar.

Daarop ontstond een discussie tussen beide spelers. Costa haalde eerst, vlak voor de ogen van de scheidsrechter, uit met een kopstoot die gelukkig zijn doel miste. Dat leverde hem een gele kaart op. Bij de aftrap van Juve spuwde de Braziliaan vervolgens in het gezicht van Di Francesco, die opmerkelijk rustig bleef.

Na ingrijpen van de videoref kreeg Costa dan toch rood, vlak voor er afgesloten werd. Er wacht Costa een potentieel lange schorsing voor zijn brutale acties.

Allegri: “Maybe Douglas Costa’s reaction is due to the earlier kind a foul on him”.



VAR sends off Douglas Costa for spitting at a Sassuolo opponent.

