Fietser (78) in levensgevaar na aanrijding door bus in Brussel

Brussel - Een lijnbus en een fietser zijn zondagmiddag op mekaar gebotst in de Franklinstraat in Brussel. Dat gebeurde om 15.45 uur, aldus An Vanhamme, woordvoerster van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB.

De fietser en twee passagiers van de bus werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De buschauffeur is in shock en werd ook meegenomen naar het ziekenhuis, al was hij niet fysiek gewond. Volgens de woordvoerster van de Brusselse politie, Ilse Van de Keere, is de fietser 78 jaar oud en verkeert hij in levensgevaar.

De fietser zou plots naar links zijn uitgeweken, waarop de buschauffeur hem probeerde te ontwijken, maar dat lukte niet. Door de plotse remmanoeuvre vielen twee inzittenden van de bus op de grond. Zij raakten daarbij gewond. Over hun toestand kon de woordvoerster van de MIVB geen details geven.