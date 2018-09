Politie screent imams die komen spreken op benefiet voor nieuw Romacentrum in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas - De Sint-Niklase Romagemeenschap organiseert op 28 en 29 september een benefiet voor een nieuw Romacentrum. Imams uit heel Europa zullen lezingen komen geven in het huidige centrum in de Driegaaienstraat. De politie screent de gastsprekers.

Het Romacentrum in de Driegaaienstraat is aan haar laatste maanden toe. Begin volgend jaar moet het pand verlaten zijn om plaats te maken voor een nieuw filiaal van warenhuisketen Lidl. Om geld in te zamelen voor een nieuwe stek voor de Romagemeenschap wordt er op 28 en 29 september een benefiet georganiseerd. “We hebben imams uitgenodigd uit Duitsland, Italië, Macedonië en eigen land”, vertelt Imer Kajtazi, de organisator van het evenement.

“Die zullen twee dagen lang lezingen geven over verschillende onderwerpen. Klassieke thema’s zoals integratie of de werking van een moskee zullen behandeld worden. Dat zal gebeuren in het Roma, Albanees en Nederlands. Alle sprekers zijn hoogopgeleide mensen die officieel erkend zijn binnen de islamitische gemeenschap. Met de benefiet hopen we ook sponsors en donoren te vinden voor ons nieuw centrum.”

“Identiteiten en achtergronden van sprekers onderzocht”

De lokale politie van Sint-Niklaas is ondertussen een onderzoek gestart naar de uitgenodigde sprekers. “De identiteit en achtergronden van deze mensen zal worden nagegaan”, zegt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) van Sint-Niklaas. “Indien nodig zal ik passende maatregelen nemen.”

Reden voor de waakzaamheid van de politie is onder meer de aanvankelijk aangekondigde komst van de Servische prediker Sead Islamovic. Die zou in zijn thuisland in contact gebracht worden met het vertrek van Syriëstrijders, maar ontkent dat zelf.

Ook Imer Kajtazi benadrukt dat het niet om een extremist gaat. “Hij is lid van een islamitische gemeenschap die door de regering van zijn land werd aanvaard”, legt hij uit. “Op YouTube staan er heel wat video’s van hem die net tégen radicalisering zijn. Hij werd ook nog nooit opgesloten. We hadden hem graag verwelkomd in ons centrum maar hij heeft jammer genoeg afgezegd wegens andere verplichtingen.”