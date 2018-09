Gary Lineker biedt zijn excuses aan bij verrassende sleutelspeler bij Liverpool (en die reageert opgetogen)

Gary Lineker, ex-international van Engeland en “Match Of The Day”-presentator, deelt regelmatig zijn mening op Twitter. Liverpool-middenvelder James Milner mocht het al ontgelden: “Wat brengt hij bij?” Maar afgelopen zaterdag bood Lineker z’n excuses aan: “My bad.”

De 2-1 overwinning van Liverpool op het veld van Tottenham Hotspur was het keerpunt voor Lineker: “Ik moet James Milner mijn verontschuldigingen aanbieden. Hij is een fantastische, veelzijdige en slimme speler.”

De excuses van Lineker komen niet uit de lucht gevallen. Milner gaf dit seizoen al twee assists en deed één keer zelf de netten trillen. En in de wedstrijd tegen Tottenham zette Milner zijn kwaliteiten nog eens extra in de verf.

Marathon man Milner and four other talking points from Liverpool's 2-1 win over Tottenham.



Read https://t.co/nwHv9rj6PS pic.twitter.com/lDsvNqJaFr — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 15 september 2018

12.90km distance covered, most in game#TOTLIV pic.twitter.com/7e5KWiof4c — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 15 september 2018

Draaischijf

Milner blonk fysiek uit op Wembley. Hij behaalde de hoogste gemiddelde snelheid van alle spelers (8km per uur) en was succesvol bij het druk zetten. Milner maakte de meeste tackles (5) van alle spelers en hielp zo om de bal snel te veroveren.

Maar Milner is niet alleen enkel “een marathonman”. Hij blonk tegen de Spurs ook uit aan de bal. Hij gaf het meeste passes op de helft van de tegenstander (32) en creëerde de meeste kansen (3) voor zijn ploegmaats. James Milner ontpopt zich zo tot dé draaischijf van The Reds.

Vorig seizoen brak Milner ook al het record van meeste assists in de Champions League met negen. De excuses van Lineker waren dus gepast en Milner kan nu eindelijk terug “Match Of the Day” kijken: “Vanaf nu zijn je analyses intelligent Gary”, reageerde hij via Twitter.