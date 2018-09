Prins Laurent bezoekt Holocaustmuseum na controversiële uitspraken: “Als men mij aanvalt, denk ik aan de Joden die zijn doodgeschoten”

Antwerpen - Prins Laurent en zijn gezin hebben zondag een bezoek gebracht aan het Holocaustmuseum in de Dossinkazerne in Mechelen. De prins ging in op een uitnodiging van Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, na enkele controversiële uitspraken in juni.

“Als er zoiets gebeurt tegenover mij, denk ik dikwijls aan de Joden die werden doodgeschoten, gewoon omdat ze Jood waren.” Dat zei de prins in juni aan Het Nieuwsblad, nadat N-VA-kamerlid Peter Buysrogge hem had beschuldigd van gesjoemel met zijn activiteitenverslag. Freilich reageerde met een uitnodiging voor een bezoek aan de Kazerne Dossin, “om de uniciteit van de Jodenvervolging aan te kaarten, maar ook respectvol te luisteren naar hoe de prins zijn situatie ziet.”

Idee van Laurent zelf

Prins Laurent ging zondag in op de uitnodiging en kwam samen met zijn vrouw Claire en hun twee oudste zoontjes naar Mechelen. “Het idee om dit bezoek in gezinsverband te laten doorgaan kwam van prins Laurent zelf”, zegt Freilich. “Hij geeft hiermee een belangrijk signaal dat herinneringseducatie niet enkel iets is voor volwassenen of voor op school. Laat dit een voorbeeld zijn voor anderen.”

Volgens Freilich kon de prins zijn uitspraken uitleggen en kaderen. “Hij wilde vooral wijzen op het feit dat wie anders is, snel kan worden uitgesloten en gepest.”

“We dienen dat gedrag te voorkomen, niet alleen in de klas of op de werkvloer maar ook op alle andere plaatsen in onze samenleving”, reageerde de prins. “Want het begint allemaal met pesterijen en haat, maar het verhaal van Kazerne Dossin illustreert heel goed waar dit allemaal toe kan leiden.”