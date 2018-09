Verdwenen Tottenham-logo voedt de speculatie rond de toekomst van Toby Alderweireld

Een 1-2 nederlaag tegen Liverpool. 0 op 6 voor Tottenham. En dinsdag een trip naar Inter in de Champions League. Genoeg werk aan de winkel dus voor Toby Alderweireld en co. Het verhaal over een verdwenen logo is dan een ongewenste afleiding.

Tijdens de wedstrijd viel het al enkele Spurs-fans op Twitter op: er stond geen logo op het shirt van Alderweireld. Ook Sky Sports was het opgevallen.

We knew there was something missing from Toby Alderweireld's shirt today...????



Did you spot it? ?? pic.twitter.com/rCLChwv60y — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 15 september 2018

Wat op dat moment een simpele drukfout lijkt, doet een Engelse nieuwssite zelfs op onderzoek uittrekken: “Alderweireld kreeg wel degelijk een shirt mét logo aan het begin van de wedstrijd.”

Ook de Spaanse krant Marca besteedt er aandacht aan en ziet het verdwenen logo binnen de moeizame relatie tussen Tottenham en Alderweireld. Speelde hij bewust zonder logo?

Alderweireld postte na de wedstrijd ook een foto op Twitter – al dan niet bewust – met het shirt zonder logo. Een reden voor verdere speculatie over een potentiële transfer aangezien de Rode Duivel al maanden wordt gelinkt aan onder andere Manchester United.

Dat een logo ook van een shirt kan afvallen, is soms een te simpele verklaring…