Gigantische evacuatie in China voor vernietigende tyfoon Mangkhut: 2,5 miljoen personen moeten huis en haard achterlaten

In het zuiden van China zijn bijna 2,5 miljoen personen geëvacueerd, nadat tyfoon Mangkhut zondag het Aziatische land bereikte. Het natuurgeweld liet ondertussen een enorme ravage achter in onder meer Hongkong en maakte tientallen dodelijke slachtoffers in de Filipijnen.

De grootschalige evacuatie vond plaats in de provincie Guangdong. Bijna 2,5 miljoen personen moeten hun woning achterlaten en naar veiligere oorden trekken vanwege Mangkhut. De Chinese nationale weerdiensten hebben de hoogste alarmfase afgekondigd voor het zuiden van het land.

De tyfoon kwam zondag aan land bij de stad Jiangmen. Op ruim 29.000 bouwplaatsen is het werk stilgelegd. Ook zijn bijna 50.000 vissersboten moeten terugkeren en zijn honderden toeristische attracties gesloten.

Hongkong stilgevallen

Ook de regio van Hongkong werd al getroffen. Daar kwam het leven bijna volledig tot stilstand. Tal van straten kwamen onder water te staan en 130.000 huishoudens zonder stroom te zitten. Zo’n 900 vluchten werden al geannuleerd en ook trein-, veer-, en busdiensten van en naar de luchthaven zijn opgeschort. In gokparadijs Macau bleven de casino’s gesloten. Volgens het personeel is dat nog nooit eerder gebeurd.

Hong Kong is experiencing one of the worst typhoons in history. Hope everybody is safe. #fingerscrossed #GodBless pic.twitter.com/Tafp9SCOEA