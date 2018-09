Joggers aangevallen door wespen: 20 mensen moeten verzorgd worden

Hoegaarden - Tijdens de jaarlijkse Holle Wegen Jogging werden enkele joggers zaterdag bestookt door wespen. Een twintigtal lopers werd verzorgd door het Rode Kruis. Eén iemand vertoonde allergische reacties. Diegene werd verzorgd door een dokter.

Afgelopen zaterdag was het de jaarlijkse Holle Wegen Jogging. Deze editie telde maar liefst 150 deelnemers meer dan vorig jaar, maar toch waren er enkele deelnemers, die een opvallende beurt maakten. Enkele joggers werden ergens op het parcours gestoken door wespen, mogelijk in de buurt van de Marollenkapel in Hauthem.

Alle gestoken lopers werden verzorgd in de veldpost van het Rode Kruis die stond opgesteld aan sporthal de Struysvogel. “Het zullen een twintigtal mensen geweest zijn van de 800 deelnemers (nvdr. exclusief jeugdreeksen), die gestoken zijn door een wesp”, vertelt organisator Michel Evers.

Allergische reactie

“Ze hebben bij aankomst ook onmiddellijk de juiste medische zorgen gekregen. Een iemand vertoonde een allergische reactie op de wespensteken en werd dan ook adequaat verzorgd. Het is moeilijk om je op zoiets te voorzien. De wespen zullen zich in een haag of struik genesteld hebben. Wanneer dan de eerste lopers doorkomen, worden ze al wat nerveus. Wanneer dan de volgende troep joggers langskomt, zullen ze hebben aangevallen. De meeste van de lopers hadden pas bij de finish goed en wel door dat ze gestoken waren door wespen. Het is dus moeilijk om één exacte locatie aan te wijzen. Ondertussen is iedereen weer zo goed als de oude. Er waren bij mijn weten toch geen toestanden zoals de wespensteek van Lieven Van Gils.”