Een strafschop van Eden Hazard is onhoudbaar: ex-ploegmaat onthult het geheim van de Rode Duivel

Eden Hazard nam al 15 strafschoppen in zijn Premier League-carrière bij Chelsea. Hij miste er slechts twee. Asmir Begovic, de Bosnische doelman van Bournemouth en ex-ploegmaat van Hazard bij Chelsea, denkt te weten waarom: “Hij verandert zijn techniek iedere week.”

Begovic kon vroeger nog wel enkele penalty’s van Hazard stoppen op training, maar de Bossniche doelman looft de traptechniek van de Rode Duivel: “Hij neemt een korte aanloop, maar kan nog veel kracht op de bal zetten. Hazard kan je langs beide kanten passeren als doelman. Zelfs als je tot het laatste moment wacht, is hij je te snel af.”

Het is heel moeilijk om de penalty’s van Hazard goed te analyseren, zegt Begovic. “Hij verandert zijn techniek iedere week. Hazard is klein en heeft een laag zwaartepunt, hij kan tot het laatste moment zijn idee veranderen. Eden behoort tot de wereldtop vanop 11 meter”

De cijfers

Ook in de harde cijfers komt de klasse van Hazard vanop de stip naar boven. In onderstaande grafiek van Twitter-account @PenaltyKickStat staan alle 15 penalty’s van Hazard in de Premier League opgelijst.

Foto: rr

De groene stippen werden doelpunten, de rode stippen werden gered.

De cijfers in de stippen geven de “Expected Penalty Goals” aan. Dit getal staat voor de kans dat een penalty die op die plaats in het doel wordt geschoten, ook effectief in een doelpunt verandert. Als je de bal bijvoorbeeld hoog in het dak van het doel schiet, wordt het zo goed als zeker een doelpunt. Dan wordt dat getal dus 1 (of 100%).

De spreiding van de stippen heeft ook de variatie in penalty’s van Hazard aan.

Hazard wacht vaak tot de keeper beweegt en schiet dan in het “vrije” deel van het doel. Slechts 5 keer zat de keeper in de goede hoek. Dat geeft Hazard de kans om minder risico te nemen en zo worden 50/50-penalty’s zekere doelpunten met dank aan een fluwelen penaltytechniek.