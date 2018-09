Voetganger klaagt gedrag van fietsers aan: “Autoloze Zondag = dag waarop er geen regels gelden”

Brussel - Zondag werden in tientallen steden in ons land auto’s voor een dag verbannen. Zo ook in Brussel. Wie dacht daardoor rustig door de stad te kunnen wandelen, heeft het mis. Een voetganger heeft een video gedeeld waarop te zien is hoe fietsers de verkeersregels aan hun laars lappen.

Op de beelden is te zien hoe een zekere Claire een zebrapad op de Wetstraat probeert te trotseren op deze Autoloze Zondag. Zodra het licht op groen springt probeert ze over te steken, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Natuurlijk zijn auto’s niet het probleem, maar wel de fietsers. Heel veel fietsers, die ook nog eens de verkeersregels lijken te zijn vergeten.

“Autoloze Zondag = een dag waarop niemand de verkeersregels respecteert”, schrijft de voetgangster op Instagram. “Je wil oversteken als het groen is, maar de fietsers stoppen niet. Ze komen bovendien van links, terwijl het een eenrichtingsstraat is.”

Claire is niet de enige die de situatie aankaart op sociale media, meldt Le Soir. Andere personen klagen eveneens over het gebrek aan respect voor de verkeersregels en de problemen als voetganger om zonder kleerscheuren een straat over te steken op Autoloze Zondag.