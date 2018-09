Zo word je matchwinnaar: doelman Lazio pakt uit met miraculeuze save in blessuretijd

Lazio Roma won vanmiddag op een diefje op het veld van Empoli. Het doelpunt van Marco Parolo was doorslaggevend maar vooral de redding van doelman Thomas Strakosha in blessuretijd maakte het verschil. Fe-no-me-naal!!!

De wedstrijd leek gespeeld voor de Romeinen, de vierde en laatste extra speelminuut zat er zo goed als op toen Empoli een laatste voorzet vanop de rechterflank verstuurde. De Romeinse defensie zat al met haar hoofd in de wolken maar had niet in de gaten dat Empoli-spits Caputo zich op kousenvoeten had vrijgelopen. De diepe spits van Empoli nam de bal van binnen de kleine rechthoek vol op de slof maar zag tot zijn eigen verbazing hoe Strakosha met een miraculeuze reflex de bal alsnog uit zijn doelvlak hield. Om de ontgoocheling compleet te maken, floot ref Orsato de wedstrijd meteen af.

Strakosha redt Lazio in de slotfase, en helpt zo zijn team aan de overwinning!



Dankzij deze zege klimt Lazio naar de achtste plaats in het algemeen klassement, op zes punten van leider Juventus. De revaliderende Jordan Lukaku zat niet in de kern, doelman Silvio Proto evenmin. Wie de redding van Strakosha bekijkt, zal begrijpen waarom.