Twee personen onwel in restaurant in Britse plaats waar dubbelspion werd vergiftigd: politie zet gebied af

In het Britse Salisbury heeft de politie een perimeter ingesteld rond een lokaal restaurant, nadat twee gasten er onwel werden. In maart werden in dezelfde plaats de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd.

De twee gasten werden rond 18.45 uur lokale tijd onwel in restaurant Prezzo, in het centrum van de stad. Het gaat om een man en een vrouw, laat de politie weten. Zij zouden mogelijk de Russische nationaliteit hebben. “Uit voorzorg zijn het restaurant en de omliggende wegen afgezet, terwijl er onderzoek wordt gedaan”, aldus de politieverklaring.

Feeling a little apprehensive as Salisbury leaps to action again when 2 Russians are taken I'll in Prezzos showing the same symptoms as before ..... AND WE WERE SITTING NEXT TO THEM ! Now under police supervision waiting for medical team to give us the all clear ! pic.twitter.com/vedFfPot72 — Lifeonpinkwheels (@AmandaWorne) 16 september 2018

Vergiftiging Sergej Skripal

Salisbury was de woonplaats van de Russische spion Sergej Skripal, die overstapte naar de Britten. Hij en zijn dochter Joelia werden er in maart vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Volgens de Britten en een groot deel van de internationale gemeenschap zitten de Russen achter de aanval.

De Britse krant The Daily Telegraph pakte vorige week uit met de namen van twee Russen die achter de vergiftiging van de Skripals zouden zitten. Aleksandr Petrov en Roeslan Bosjirov waren in die periode in Salisbury en zouden zich hebben voorgedaan als zakenmannen. De twee mannen zeggen niets met de zaak te maken te hebben. “We gingen naar Salisbury om de beroemde kathedraal te zien”, verklaarden ze voor de Russische zender RT.

In juni werd ook een koppel dat in de buurt woonde, onwel door toedoen van novitjsok. Zij kwamen mogelijk per ongeluk in aanraking met het spul. De man herstelde, maar de vrouw overleed in het ziekenhuis.

I’m outside the cordon in Salisbury where police are dealing with some kind of ‘medical incident’ outside Prezzo restaurant @BBCWiltshire pic.twitter.com/0t9Bi0FOkD — Emma Volney (@emmavolney) 16 september 2018