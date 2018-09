Iemand anders 300 euro per jaar betalen om voor jou groenten te kweken in een boerderij vlakbij. Het lijkt nogal omslachtig: waarom niet gewoon wortelen kopen in de supermarkt waar je sowieso naartoe moet? Toch zijn intussen zo’n 8.000 Vlamingen lid van een CSA-boerderij, van Oostende tot in Zutendaal. Een boer inhuren is hip.