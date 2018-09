Hoe een van Bruegels beroemdste werken plots een compleet andere betekenis krijgt

Het bekende schilderij De Volkstelling te Bethlehem van Pieter Bruegel is helemaal geen Bijbels tafereel, maar toont gewoon de inning van belastingen in Wijnegem. Dat besluiten kunsthistorici die verbonden zijn aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Een van de beroemdste werken van Bruegel krijgt zo plots een heel nieuwe betekenis.