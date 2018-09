RSC Anderlecht speelde zijn tweede topper van het seizoen en ging voor de tweede keer de boot in. Chef voetbal Ludo Vandewalle gaat op zoek naar een oorzaak en meent die ook te hebben gevonden.

“De tactische aanpak van Hein Vanhaezebrouck is veeleisend. De Anderlecht-trainer is niet zo star als velen willen laten uitschijnen – zijn 3-4-3 van in Gent is bij Anderlecht een 3-5-2 geworden –, maar ...