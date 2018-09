Palestijnse tiener steekt Israëlisch-Amerikaanse activist dood

Een man met de dubbele Israëlische-Amerikaanse nationaliteit is zondag in een Israëlische nederzetting doodgestoken door een Palestijnse tiener.

De 45-jarige in de VS geboren Israëliër werd volgens het leger in de rug gestoken in een winkelcentrum aan een belangrijk kruispunt op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Het slachtoffer, Ari Fuld, stond erom bekend dat hij op sociale media het optreden van het Israëlische leger verdedigt en een harde nationalistische toon aanslaat. Hij plande een reeks lezingen in de VS in november. Een woordvoerder van de Shaare-Zedek-kliniek in Jeruzalem bevestigde zijn dood.

De dader werd na de mesaanval door burgers achternagezeten, onder wie het slachtoffer zelf voor hij aan zijn verwondingen bezweek.

De jonge Palestijn werd neergeschoten en overmeesterd, zegt het leger. Hij is opgesloten. Het zou volgens zijn familie om de zeventienjarige Khalil Youssef Jabarin gaan, uit de stad Yatta.

Eerbetoon van Benjamin Netanyahu

Honderden rouwenden kwamen afscheid nemen van Fuld. Foto: REUTERS

Honderden rouwenden kwamen samen om afscheid te nemen van Ari Fuld. Israëlisch premier Benjamin Netanyahu bracht een bezoek aan Fulds familie en schreef op Twitter: “Ik heb ze omarmd in naam van alle mensen van Israël tijdens hun tijd van vreselijk verdriet. We leven door helden als Ari, we zullen hem herinneren, altijd.”

David Friedman, de Amerikaanse ambassadeur in Israël, tweette dat “Amerika rouwt omdat een van zijn burgers brutaal werd vermoord door een Palestijnse terrorist”. Volgens Friedman vertegenwoordigde Fuld “het beste van beide landen en zal hij diep gemist worden”. Fuld, een vader van vier kinderen, leefde in de nederzetting Efrat.

De militante Palestijnse groepering Hamas noemde de steekpartij een “natuurlijke reactie op Israëls misdaden tegen Palestijnen” in bezet gebied. De groep claimde evenwel geen verantwoordelijkheid voor de aanval.

De Israëlische nederzettingen op gebied dat de Palestijnen claimen, worden door veel landen als illegaal beschouwd, wat Israël betwist.

Foto: REUTERS