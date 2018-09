Vrouw beschuldigt kandidaat Trump voor Hooggerechtshof publiek van seksuele agressie

Een vrouw die de kandidaat van president Donald Trump voor het Hooggerechtshof eerst nog anoniem beschuldigd had van seksuele aanranding in de jaren tachtig, is zondag met haar verhaal publiek naar buiten getreden in de Washington Post. De Democraten eisen nu dat de stemming in de Senaat over zijn benoeming wordt uitgesteld.

Christine Blasey Ford, een 51-jarige professor psychologie, beschuldigt Brett Kavanaugh (53) ervan dat hij haar op een avond aangerand heeft toen ze allebei naar de middelbare school gingen. Ford was ongeveer 15, Kavanaugh ongeveer 17 jaar. Tijdens een huisfeestje zouden Kavanaugh en een vriend, die dronken waren, haar een slaapkamer hebben binnengeduwd. Kavanaugh deed de deur op slot, zette luide muziek op zodat niemand haar kon horen en begon haar te betasten. Terwijl hij zijn hand over haar mond duwde omdat ze wilde schreeuwen, probeerde hij haar uit te kleden. “Ik dacht dat hij mij kon doden zonder dat te willen”, zei ze in de krant. Toen de vriend op het bed sprong, greep Kavanaugh haar kans om zich te bevrijden.

Brief van 65 vrouwen

De vriend ontkent dat het incident plaatsvond, en 65 vrouwen die Kavanaugh kenden tijdens de middelbare school, verdedigden hem in een brief, waarin ze zeiden dat hij vrouwen altijd waardig en respectvol behandelde.

De vrouw legt in de krant uit dat ze uit de schaduw treedt nadat haar beschuldigingen, die ze in een vertrouwelijke brief aan een politica had geuit, publiek werden gemaakt eind vorige week. Dat leidde tot allerlei geruchten over de identiteit van de briefschrijfster.

“Maar ik vind nu dat mijn burgerplicht zwaarder weegt dan mijn angst voor represailles”, zei de vrouw, die lesgeeft aan de universiteit van Palo Alto. Volgens de Washington Post is ze een Democrate en deed ze giften aan politieke organisaties.

“Tactiek van de Democraten”

Het Witte Huis reageerde door te stellen dat Brett Kavanaugh de beschuldigingen al “stellig en ondubbelzinnig” ontkende.

Christine Blasey Ford zegt dat ze nooit over de feiten heeft gepraat, tot een therapeutische sessie met haar man in 2012. Ze was jarenlang getraumatiseerd. Ze gaf aan de krant nota’s van haar therapeuten, die spreken van een “poging tot verkrachting” in haar jeugd. De informatie werd doorgegeven aan de FBI, die ze toevoegde aan Kavanaughs publieke dossier.

Na de publicatie van de getuigenis vroegen de Democraten uitstel van de stemming in de Senaat, die Kavanaughs benoeming moet bevestigen. De stemming staat voor 20 september gepland. Ook één Republikeinse senator wil eerst meer informatie over de zaak alvorens te stemmen, terwijl anderen het “zorgwekkend” noemen dat “onbevestigde beschuldigingen van meer dan 35 jaar geleden” naar boven komen kort voor de stemming, en zien het als een tactiek van de Democraten.