Brandweer neemt afscheid van jonge collega in kazerne: “Jouw hart was heel groot, maar jammer genoeg ook zwak”

Ieper - Een zevenhonderdtal brandweerlieden, familieleden, vrienden, collega's en kennissen woonden afgelopen zaterdag de uitvaart bij van brandweerman Davy Boudein in de Ieperse brandweerkazerne.

De aanwezigen binnen en buiten de kazerne gaven een luid applaus voor Davy op vraag van vader Patrick, zelf ook brandweerman. Uit de vele getuigenissen bleek Davy een bezige bij te zijn, die voor iedereen klaar stond. Voor zijn grootmoeder was hij ‘een boodschapper uit de duizend’.

“Davy ging naar de bank, bakker, apotheker en herstelde onder meer de kapotte afstandsbediening van mijn tv. Hij was mijn lieveling.”

Broer Andy, brandweerman en ambulancier, was de laatste persoon die Davy hoorde voor hij onwel werd. “Je kwam regelmatig op bezoek en deed allerlei klusjes, die ik eigenlijk moest doen van mijn vrouw”, zei Andy. “We gingen vaak samen op interventie en keken naar Club Brugge. Onze kinderen deelden in je liefde en je was een trotse peter. Je hart was heel groot, maar jammer genoeg ook zwak. Met je laatste krachten belde je je broer voor hulp, dat vergeet ik nooit. Helaas kon er geen hulp meer baten.”

Er waren ook heel wat prominenten aanwezig, waaronder de Ieperse burgemeester en schepenen, en Luc Tack, gedelegeerd bestuurder van Picanol. Een collega van Picanol nam het woord. “Of het nu bij de brandweer was of bij Picanol, in elke functie bleef je dezelfde: een gemotiveerde en joviale kerel, vol positieve energie. Je behoorde tot het DNA van onze afdeling en kon iedereen motiveren. Als gewaardeerde voorman mocht je de allernieuwste machines opstarten en testen. We hebben afgelopen week al ervaren hoe moeilijk het wordt zonder jou. Rust nu maar zacht, al weten we dat rusten niet in je woordenboek staat.”

De spreker las een brief voor van Davy's vrienden. “We kunnen boeken schrijven over al je stunts, maar komen woorden tekort om te beschrijven hoe hard we je zullen missen. Je was als familie en een held, die helaas zelf niet meer gered kon worden.”