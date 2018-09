Complete chaos bij indienen kandidatenlijsten: burgemeester bijna onder andere partijnaam naar verkiezingen

Brugge - Het indienen van de kandidatenlijsten is in Brugge niet verlopen zoals gepland. Door technische problemen werden alle gegevens handmatig ingevoerd en moest SP.A ei zo na onder een andere naam naar de verkiezingen.

Het zou niet meer dan een formaliteit mogen zijn, maar toch heeft het indienen van de kandidatenlijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor stress gezorgd bij de Brugse partijafdelingen. Voor de eerste keer konden partijen hun kandidatenlijst digitaal aanleveren, wat ook gebeurde. Maar dat maakte de procedure er niet eenvoudiger op, want toen gemeenteraadslid Mathijs Goderis (SP.A) zaterdagochtend de lijst met handtekeningen kwam afleveren in het gerechtsgebouw, bleek de vooraf ingezonden kandidatenlijst door technische problemen onbruikbaar.

“En daarop koos de administratie ervoor om alles opnieuw, manueel in te voeren. De 47 rijksregisternummers van de kandidaten moesten gedicteerd, ingevoerd en gecontroleerd worden.”

Computer weigert SP.A

En toen bleek er nog een klein maar vervelend foutje in het computerprogramma te zitten waardoor de computer SP.A De Brugse Lijst, de naam waaronder de Brugse SP.A-afdeling van lijsttrekker Renaat Landuyt, naar de verkiezingen gaat, niet aanvaardde.

“SP.A De Brugse Lijst telt exact twintig lettertekens, het wettelijk maximum, maar de computer liet maar namen van maximaal achttien lettertekens toe. Kan je geen andere naam kiezen?, stelde de ambtenaar nog voor. Maar daar kon ik natuurlijk niet mee akkoord gaan”, zegt Goderis, die na een uur het gerechtsgebouw verliet en pas in de namiddag de bevestiging kreeg dat de lijst werd goedgekeurd.

“Dat waren toch stressvolle momenten, ook al omdat het voor het eerst maar op één dag, en niet twee zoals vroeger, mogelijk was om de lijst in te dienen. Je mag je toch niet voorstellen dat door zo'n fout de partij van de burgemeester niet kan deelnemen aan de verkiezingen?”

Twee uur wachten

En omdat alles manueel moest gebeuren, liep de wachttijd voor de andere aanwezigen op. N-VA-lijsttrekker Pol Van Den Driessche kon pas na bijna twee uur vertrekken.

“Met alle respect voor de medewerkers, want we werden door hen heel goed ontvangen, maar dit zou toch vlotter moeten.” Ook Dirk De fauw (CD&V) stond pas na ruim twee uur weer buiten. “Jammer, want hierdoor kon ik niet aanwezig zijn op een begrafenis.”

Niet geproefdraaid

Voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau Albert Billiet bevestigt dat het indienen niet van een leien dakje verliep. “Omdat het computerprogramma pas erg laat werd geleverd, hebben we niet kunnen proefdraaien. Was dat wel het geval geweest, dan hadden we kunnen bijsturen. In de namiddag was het probleem opgelost”, aldus Billiet.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur, dat de verkiezingen coördineert, bevestigt dat er een probleem was met lijstnamen langer dan 18 lettertekens, maar stelt dat het probleem snel was opgelost. Het ontkent ook dat de software te laat gelanceerd zou zijn.