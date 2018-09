Politie op zoek naar man die jonge vrouw aanrandt in zijn bestelwagen: “Hij zag er heel betrouwbaar uit”

Beernem - De politie is op zoek naar een man die gistermiddag een jonge vrouw heeft aangerand in Beernem. Ze slaagde er uiteindelijk in om uit zijn bestelwagen te ontsnappen en weg te lopen. Mogelijk kunnen camerabeelden een doorbraak forceren.

Het 22-jarige slachtoffer stapte zaterdagmiddag omstreeks 12.20 uur van de trein in Beernem. Niets abnormaals, want de jonge vrouw gaat bijna dagelijks met de trein naar haar werk. Maar vlakbij het station werd ze aangesproken door een man in een witte bestelwagen. Hij vroeg haar de weg.

“Hij zag er heel betrouwbaar uit en ze rook absoluut geen onraad”, zegt haar vader. “Ze stapte in om de man te helpen. Uiteraard had ze dat niet mogen doen. En ze zou dat normaal ook nooit doen. Maar ze zag er dit keer echt geen graten in.”

Maar al snel werd duidelijk dat de man - die zelf beweerde van Lokeren afkomstig te zijn - niet bepaald goeie bedoelingen had. Hij begon met de jonge vrouw rond te rijden tot ze op een verlaten weggetje kwamen. Daar begon hij haar te betasten en allerhande vreemde dingen te vragen. De man randde haar aan.

“Ze probeerde de deur open te krijgen, maar hij verhinderde dat eerst. Pas toen ze een tweede keer hard kon stampen, vloog de deur open en kon ze naar buiten lopen.”

Het slachtoffer vluchtte weg, maar de man achtervolgde haar aanvankelijk nog even. Toen hij zag dat ze al om hulp aan het bellen was, liep hij terug naar de bestelwagen en stoof weg.

“In haar paniek heeft ze geen nummerplaat gezien”, zegt haar vader. “Ze weet wel dat het een witte bestelwagen was met een grote laadbak. Ze heeft de man wel goed zien. Wellicht komt er nog iemand om een robotfoto te maken.”

Bij het parket bevestigt men dat ze op de hoogte zijn van de feiten.

“Wij hebben er weet van, maar zullen er voorlopig niet over communiceren”, klinkt het. “We kunnen wel zeggen dat de dader onbekend is en het onderzoek volop loopt. Mogelijk kunnen camerabeelden ons wijzer maken, maar dat zullen we nu verder moeten bekijken.”