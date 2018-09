Texaanse grenswachter verdacht van moord op vier prostituees

Juan David Ortiz, een agent bij de U.S. Border Patrol, wordt ervan verdacht vier prostituees gekidnapt en vermoord te hebben. Een vijfde vrouw kon ontsnappen en de hulpdiensten inlichten.

Bijna twee weken duurde de dodelijke raid waarvan Juan David Ortiz de dader is, althans volgens de politie. Vier vrouwen, onder wie één transgender vrouw, werden vermoord met een handvuurwapen. Hun levenloze lichamen werden gevonden naast een autosnelweg in de richting van Mexico. Een vijfde vrouw, genaamd Erika, kon gisteren ternauwernood ontsnappen en alarmeerden de politie.

De agenten troffen de gevluchte grenswachter aan in een vrachtwagen aan een tankstation in Laredo, zo’n 250 kilometer ten zuidwesten van San Antonio, en konden hem zonder geweld arresteren. De man is getrouwd en heeft kinderen.

Witte vierdeurs Dodge-truck

Meester Isidro Alaniz, de advocaat van de staat, bevestigde dat Ortiz de vermoedelijke moordenaar is van twee Amerikaanse vrouwen en twee buitenlandse vrouwen, van wie de nationaliteit onbekend is. Allemaal waren ze sekswerkers, aldus de advocaat in The Texas Tribune. De moorden gebeurden volgens hem allemaal buiten Ortiz’ werkuren, in zijn eigen witte vierdeurs Dodge-truck.

De 35-jarige Ortiz wordt aangeklaagd voor meervoudige ontvoering en moord. Verwacht wordt dat de getuigenis van Erika doorslaggevend wordt. Volgens de openbare aanklager is duidelijk een seriemoordenaar aan het werk geweest. Volgens verschillende Amerikaanse media heeft de man intussen bekend dat hij de vier vrouwen vermoord heeft tussen 3 en 15 september.

‘Het is tragisch’, aldus nog meester Alaniz. ‘Dit geeft zo’n fout beeld van de Border Patrol. Ze verrichten belangrijk werk, zijn superprofessioneel en beschermen onze grenzen uitstekend.’ Ortiz is evenwel de tweede Texaanse grenswachter dit jaar die beschuldigd wordt van moord.