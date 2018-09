Stadsbossen blijven loze belofte

De aanplanting van bossen in en om de steden, een belofte van de Vlaamse overheid, is zo goed als stilgevallen.

In geen enkele van de 62 Vlaamse steden en gemeenten die voor stadsbossen in aanmerking komen, werd er de voorbije zeven jaar meer dan dertig hectare stadsbos aangelegd. In liefst 32 ervan werd zelfs helemaal geen boom bijgeplaatst. Nochtans waren stadsbossen in of aan de rand van de Vlaamse steden een belofte van verschillende Vlaamse regeringen, opgenomen in onder meer het Pact 2020.

Maar de beloofde aanleg van stadsbossen vordert erg traag, blijkt uit een nieuwe studie van Bos+, dat zich inzet voor bos­behoud. Tussen 2011 en 2018 werd er in heel Vlaanderen amper 460 hectare stadsbos aangeplant.

“Rond stadsbossen is het de jongste jaren vooral erg stil geweest”, zegt Bert De Somviele, de directeur van Bos+. “Bij vragen over het thema verwijst ­minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) steevast naar de vooruitgang die geboekt wordt in het Gentse Parkbos, maar er zijn natuurlijk ook nog andere steden in Vlaanderen.”

Groen, dat de studie bij Bos+ bestelde, dringt erop aan dat de beloofde stadsbossen tegen 2030 effectief worden geplant.