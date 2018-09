Florence isoleert North Carolina, teller op 15 doden

De tropische storm Florence trekt een spoor van vernieling door de VS. Al minstens 15 mensen lieten het leven, zo"n 1 miljoen anderen kwamen zonder stroom te zitten. In North Caroline werden bijna 1.000 mensen geëvacueerd.

Toen Florence vrijdag de Amerikaanse staat North Carolina bereikte, was het nog een orkaan. Inmiddels is ze afgeschaald tot een tropische storm, maar de ravage houdt aan. De trage storm veroorzaakt aanhoudend overlast, de regenval stopt niet.

De stad Wilmington werd dit weekend volledig afgesneden, tienduizenden huizen staan onder water, rivieren treden uit hun oevers. De dodentol is opgelopen tot vijftien slachtoffers.

"Dit systeem laat recordhoeveelheden regen op ons los", zei Roy Cooper, de gouverneur van North Carolina, tijdens een persconferentie. Er wordt nog meer voorspeld. Het waterniveau in rivieren zal voorlopig blijven stijgen, aldus Cooper. De National Weather Service waarschuwde al dat de staat in twee tot drie dagen tijd voor acht maanden aan regen te verwerken zou krijgen. "De storm is nooit eerder zo gevaarlijk geweest."

Grootscheepse evacuatie

Meer dan 900 mensen werden geëvacueerd, 15.000 anderen verblijven in tijdelijke opvangkampen elders in de staat. De gouverneur raadt iedereen in de gevarenzone aan om zijn huis te verlaten.

Ook in South Carolina neemt men intussen voorzorgen. Henry McMaster, de gouverneur van South Carolina, weet dat er geen ontkomen aan is. "De vraag zal zijn hoe hoog het water zal komen, de waarheid is dat we het niet weten."

Wie geëvacueerd is, wordt met aandrang gevraagd om voorlopig niet terug te keren naar huis. Te gevaarlijk, en bovendien is de schade niet te overzien. In de getroffen regio is het één grote modderpoel. Zo"n 668.000 mensen zitten nog zonder stroom, op het hoogtepunt ging het om een miljoen Amerikanen.

Noodtoestand

Florence heeft al records gebroken qua regenval in wind, de regio houdt zijn hart vast. President Donald Trump heeft zaterdagmiddag de noodtoestand afgekondigd in North Carolina. Daardoor komt noodgeld beschikbaar voor getroffen delen van de staat.

Trump plant deze week een bezoek aan de getroffen staten. Hij maakte alvast zijn medeleven over via Twitter en belooft voor federale financiële steun te zorgen.