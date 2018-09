3 dilemma’s voor Club Brugge: coach Leko heeft één dag voor start Champions League nog knopen door te hakken

Club Brugge liep vrijdag tegen Lokeren dan wel geen averij op, coach Ivan Leko heeft er na een moeilijke wedstrijd toch plots een pak extra vragen bij. Moet Rezaei na een dramatische prestatie opnieuw plaatsmaken voor publiekslieveling Vossen? Stopt Mechele of ­Mitrovic straks Reus af? En komt Cools uit pure noodzaak weer aan de aftrap? Drie dilemma’s aan de vooravond van de Champions League-opener tegen Dortmund.

Dilemma 1: Mechele of Mitrovic centraal achterin?

De staat waarin Leko Matej Mitrovic aantrof na de interlandbreak, was niet bijster goed. De verdediger had in zes dagen tijd twee keer 90 minuten gespeeld ...