Hein Vanhaezebrouck kijkt door een roze bril ondanks 1 op 9, maar onze Anderlecht-watcher is niet altijd akkoord

Na Club Brugge en Antwerp was hij te hard (voor Trebel), maar zo poeslief als Hein Van­haezebrouck was na de nederlaag op Genk, is ook wat overdreven. Anderlecht zit met 1 op 9 in de toppers. Zo stijgt de spanning voor de eerste Europese match tegen Trnava en de komst van Standard. Hein probeert het vertrouwen op te pompen, maar wij zetten die roze bril toch ook even af.