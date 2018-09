Fans stellen zich vragen bij Anderlecht, Marc Coucke vraagt geduld maar legt ook druk op de Europese match

In één maand tijd sloeg de balans om. Steeds meer fans vinden de kern van Anderlecht niet sterk genoeg en stellen zich na de 1-0-nederlaag in Genk vragen bij sommige transfers. Voorzitter Marc Coucke en sportdirecteur Luc Devroe bewaren de kalmte. In Genk was hun teneur: “We zullen zien wie sterker is in Play-off 1.”

Na enkele uren bedenktijd tweette Coucke ook: “Djudedju, we werden niet echt gediend door geluk en blessures maar 1 op 9 is te weinig voor RSCA. Er zit zeker meer voetballend vermogen in deze kern dan we vandaag toonden. Gun onze veelbelovende groep wat geduld: de resultaten en het niveau zullen groeien! Eerst de belangrijke Europese campagne goed starten.”

Hij vraagt dus geduld, maar legt ook wat druk op de Europese match. De zinnen Te weinig voor RSCA en Er zit meer voetballend vermogen in deze kern dan we vandaag toonden, insinueren wel dat Coucke meer verwacht. Bovendien spreekt hij over “kern” en niet over “ploeg”. Wil de voorzitter enkele bankzitters – Musona? – kansen zien krijgen of wil hij gewoon niemand uitsluiten?

