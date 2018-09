Genk-verdediger benadrukt: “Lippen in mijn nek zijn niet van de coach”

Na twintig jaar zonder thuiszege in de reguliere competitie tegen Anderlecht brak verdediger Sébastien ­Dewaest de vloek. De Genkse verdediger vierde zijn goal met coach ­Clement alsof Genk net zijn vierde landstitel beet had. “Het moet zeker mijn belangrijkste goal ooit zijn. Ze beslist de topper tegen Anderlecht. Daarom was ik ook zo blij, ik wist dat mijn goal drie punten kon opleveren.”

“Alles zat in ons doelpunt”, glunderde Philippe Clement na afloop. “Ze straalde vooral veel overtuiging uit: de wil om tot het uiterste te gaan om die vloek te breken en eindelijk de drie punten thuis te houden tegen Anderlecht.”

“Het leefde enorm in de kleedkamer”, beaamde Dewaest. “Deze reeks moest een halt worden toegeroepen. Wij voetballen met het hart en dat wordt geapprecieerd door de supporters. We willen met z’n allen alles geven om ons doel te bereiken.”

Is dat dan de landstitel? Steeds meer concurrenten zadelen Genk maar al te graag met een favorietenrol op. “Laat ze maar doen, dat stoort ons niet. De titelstrijd wordt nu niet beslist. Maar we willen wel blijven winnen, elke wedstrijd opnieuw.”

“Het is mooi dat we nu bewezen hebben dat we de echte topploegen het vuur aan de schenen kunnen leggen”, zegt Philippe Clement. “In verdedigend opzicht had Anderlecht zich volledig aangepast aan ons spel, een groot compliment voor mijn spelers. Het is niet evident om te winnen van een kwalitatief sterk Anderlecht en al zeker niet op de manier waarop we het gerealiseerd hebben.”

Maar Clement ging al snel op de rem staan. “We zitten met veel onervaren jongens. Ik ben heel benieuwd hoe lang ze dit nog kunnen volhouden. We moeten nu blijven bevestigen. In de eerste plaats de voeten op de grond houden en keihard blijven werken. Alleen dan kan het wel eens een mooi seizoen worden. Maar vergeet niet dat Genk de op één na jongste selectie heeft en het zesde budget. We moeten in het begin van de competitie niet over prijzen spreken. Deze groep is het niet gewoon om dit om de drie dagen op de mat te leggen. We gaan alvast de strijd aan om in het spoor te blijven van topploegen als Anderlecht, Club Brugge en Standard. In maart of april zullen we zien of we daarin geslaagd zijn.”

Van wie zijn nu die lippen?

De Luminus Arena geraakte zaterdag net niet uitverkocht. “Maar dit soort wedstrijden zijn een trigger om het stadion vol te krijgen. Het was de ambiance van de oude dagen. Ik voelde tijdens de wedstrijd echt de synergie met de supporters. Ook de spelers voelden dit aan. Zag je hoe Dewaest na zijn doelpunt zijn ploegmaats en het publiek erbij betrok? Of ik bijna werd omver gegleden door hem? (lacht) Ik heb tijdens mijn carrière tackles leren ontwijken.”

“Maar wat mijn ploegmaats ook mogen zeggen: die lippen in mijn nek zijn echt niet van de coach”, lacht Dewaest. Navraag leert dat zijn vrouw Laura met een kus op een wit blad de vormen van zijn nieuwste tattoo bepaalde.