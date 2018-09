Michel Preud’homme is ontstemd: “Ik bekritiseer nooit collega’s, maar hier stel ik me toch vragen bij”

Michel Preud’homme was zaterdag achteraf benieuwd wat de journalisten vonden van de match. Standard had niet kunnen scoren en dat was volgens zijn coach vooral omdat er constant Zebra’s op het veld lagen en zijn spelers niet voldoende werden beschermd. Het was vooral omdat Charleroi uitstekend georganiseerd was en Standard te weinig échte kansen kon creëren. Net als tegen Cercle, thuis werd het toen ook 0-0.

De mannenkus met Mazzu na het persmoment was maar koel. Maar Michel Preud’homme is nog de kwaadste niet. Hij vroeg de coach van Charleroi toch nog om samen snel een pint te drinken. Onder copains. De pers had hij al duidelijk zijn gedacht gezegd. Cynisch: dat hij het ook nog zou moeten leren, zoveel tijd winnen. Misschien al tegen Sevilla, donderdag. Maar evenzeer rechttoe rechtaan, al doelde hij evenveel op ref Visser als op Mazzu. “Ik bekritiseer nooit collega’s, maar hoe ze de hele match Carcela mochten aanpakken – zonder een gele kaart te pakken – en ons mochten beletten te voetballen door tijd te winnen, daar stel ik me toch vragen bij.”

Hij zei er ook nog bij: “Nu ben ik echt eens benieuwd wat jullie over deze match gaan schrijven.” De coach van Standard leest Het Nieuwsblad: hij vroeg een abonnement aan op het oefencomplex Académie Louis Dreyfus. Hij zal vanochtend weer even zuchten. Want het stond niet helemaal boven ons lijstje: Standard kon niet scoren omdat Zebra’s vieze beesten zijn.

Maar oké, Preud’homme had wel een punt. De minutenlange onderbrekingen toen weer eens een Charleroi-speler verzorgd moest worden voor een schijnbaar vreselijk letsel, haalden het ritme vervelend uit het spel. Maar er werden wel netjes heel wat minuten bijgeteld: zeven in de eerste helft – Penneteau moest na een botsing met Marinos zowat gemummificeerd worden – en zes in de tweede helft. Overigens: als Standard donderdag in Sevilla bij de rust 0-1 voor staat, zou Preud’homme dan vragen snel recht te springen bij een blessure? Daar heeft hij heus geen extra opleiding voor nodig.

Rugbyploeg

Even verderop stond ook Mpoku te zeuren. Dat Charleroi had gevoetbald als een rugbyploeg. Mazzu had zijn antwoord klaar: “We zijn geen rugbyploeg, we zijn geen schoppers. Vroeger voetbalden we hier als schapen, nu hebben we als mannen gespeeld.”

En natuurlijk roerde ook Carcela zich. Een driftkikker: zoals hij van dichtbij keihard een bal in de dug-out van Charleroi knalde, dat verdiende gewoon rood. En na een tackle van Osimhen wilde hij ermee ophouden, dat verdiende een reprimande van zijn coach. Maar de nummer tien van Standard blijft natuurlijk een geweldige voetballer, met heerlijke bewegingen. Die inderdaad vaak foutief werden afgestopt, maar nooit overdreven agressief. Dit overkomt elke topper. Maar Mazzu had het al eerder gezegd: “Elk zijn analyse.”

De journalisten mochten dus ook. Welaan dan. Wat bovenaan óns lijstje stond: Standard kon niet scoren omdat het ondanks zijn overwicht te weinig open kansen creëerde. Het zal wel zijn, dat de spelers van Preud’homme “er alles aan hebben gedaan”. Maar tussen al het geblaas erkende de coach van Standard uiteindelijk ook: “We hadden meer moeten halen uit de mogelijkheden die we hadden.”

Efficiëntie

Preud’homme blijft Preud’homme. “In jullie rekenmachientjes zal ook wel staan: evenveel kansen voor beide. Dan zeg ik: alleen omdat wij op het einde al te naïef naar voren stormden.” Even kijken... Juist: evenveel kansen. Rekenmachientje was niet nodig. Drie keer Emond langs de ene kant, tegenover Bruno binnenkant deklat, Niange naast en Gholizadeh naast. Eigenlijk grotere kansen voor Charleroi dan voor Standard.

En dus was de draw van een weer als vanouds quasi perfect georganiseerd en counterend Charleroi echt niet gestolen. Standard kan met 12 op 21 niet gelukkig zijn, maar kent na de eerdere 0-0 thuis tegen Cercle Brugge nu wel zijn probleem: efficiëntie. Als de pint met Mazzu echt gezellig was, zal het ook wel daarover zijn gegaan.