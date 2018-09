CLUBNIEUWS. Trebel naar specialist, Carcela aan de klaagmuur en waarom Odjidja er niet bij was

Adrien Trebel leek bij Anderlecht geen last te hebben van zijn buikspieren, maar ondergaat deze week toch nog verdere onderzoeken. Mehdi Carcela werd tegen Charleroi hard aangepakt en kon daar weinig begrip voor opbrengen. En waarom er geen spoor was van Vadis Odijdja in de Gentse wedstrijdkern voor het duel van gisteravond tegen Sint-Truiden. Uw clubnieuws op maandag.

Trebel bezoekt specialist voor buikspieren

Adrien Trebel ging in het slot van de match nog in de clinch met Genk-speler Seck. De Franse aanvoerder van Anderlecht leek geen last te hebben van zijn buikspieren, maar ondergaat deze week toch nog verdere onderzoeken. “Adrien gaat naar een specialist”, aldus Vanhaezebrouck. “Om te checken of hij op deze manier kan blijven voortvoetballen met die soms opspelende hinder aan de buikspieren.”

Zonder reactie kan Trebel donderdag in principe aantreden tegen Trnava. De comeback van Bornauw en Lawrence is minder zeker. Bornauw heeft nog last van de enkel en is zelfs onzeker voor Standard. Bij Lawrence is het niet zeker dat hij mag vliegen na zijn hersenschudding. In Slovakije recupereert paars-wit wel de geschorste Vranjes waardoor Najar als rechterflank kan spelen.

Saelemaekers blijft dan wellicht op links geposteerd, want Saief heeft na 2,5 maanden blessureleed nog een conditionele achterstand. Ook Ryota Morioka is geblesseerd.(jug)

Carcela aan de klaagmuur

Mehdi Carcela werd tegen Charleroi hard aangepakt en kon daar weinig begrip voor opbrengen. “Elke keer dat ik de bal kreeg, maakten ze een fout”, klaagde hij achteraf. “We wilden hier voetballen, maar zij wilden het spel kapotmaken. De scheidsrechter moet de spelers beschermen en dat heeft hij niet gedaan. Ik heb me geërgerd vandaag. Hopelijk word ik de volgende wedstrijden beter beschermd. Elke keer ik de bal kreeg, was het een overtreding. Als ik vervolgens de bal heroverde, was het weer fout. Geen zware fouten, maar altijd wel fouten.”

Carcela uitte zijn ergernis ook tijdens de match. Na rust knalde hij zelfs de bal staalhard in de dug-out van de bezoekers. Bij de Zebra’s veerden ze furieus recht. Visser toonde Carcela de gele kaart. De 29-jarige aanvaller had het niet meer en vroeg ostentatief om een vervanging. “Omdat ze me niet lieten spelen”, aldus Carcela. “Laat je dan vallen, vroeg de coach. En zelfs dan werd er niet gefloten.”(bfa)

VIDEO. Carcela hekelt ref en Charleroi maar verdiende misschien zelf wel rood

Odjidja gespaard voor duel met Club Brugge

Geen spoor van Vadis Odijdja in de Gentse wedstrijdkern voor het duel van gisteravond tegen Sint-Truiden. De 29-jarige middenvelder bleek onvoldoende hersteld van een spierblessure en werd door de Gentse technische staf preventief gespaard met het oog op de partij van komende zondag tegen zijn ex-werkgever Club Brugge. Arnaud Souquet (26) werd bij de Buffalo’s aan de rust vervangen nadat hij in de slotfase van de eerste helft een enkeldistorsie opliep. De Franse rechtsachter, die gisteren debuteerde bij Gent, is meteen onzeker voor komend weekend.(ssg)

*** Marvelous Nakamba - al maanden out bij Club Brugge gaf in Zimbabwaanse media aan dat hij Spaanse specialisten bezocht en nog een paar weken nodig heeft om weer fit te zijn.

*** Bij KV Oostende heeft Sander Coopman nog tijd nodig om zijn conditionele achterstand weg te werken

*** Van alle spelers die Anderlecht uitleent, begon er geen één in de basis. Kara kwam niet in actie bij Nantes (0-0 tegen Reims), ­Thelin niet bij Lever­kusen (3-1 verlies tegen Bayern), Josué Sa niet met Kasimpasa tegen Galarsaray (4-1 verlies) en Ganvoula viel slechts in bij Bochum tegen Inglostadt. (6-0 winst). Chipciu speelt vanavond pas met Sparta Praag