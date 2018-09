Pijnlijk! Vinger van Jan Vertonghen verdwijnt in het oog van tegenstander

Pijnlijk. De 1-2-nederlaag van Tottenham tegen Liverpool: dat zeker. Maar ook de vinger van Jan Vertonghen in het oog van Roberto Firmino.

In een gevecht om de bal liet de Rode Duivel zijn arm zwaaien, hij porde daarbij in het linkeroog van de Braziliaan. Die had vervolgens verzorging nodig en moest twee minuten later worden gewisseld. Onderzoek in het ziekenhuis bracht een scheurtje in het netvlies aan het licht en mogelijk mist Firmino de match van morgen tegen PSG, maar volgens de medische staf van Liverpool houdt hij er geen blijvende schade aan over.

“Het was vooral schrikken. Mijn oog is in orde en ik ook. Ik zie jullie snel weer”, schreef Firmino op zijn Instagram-account.

Eerder had hij Vertonghen al (sportief) te grazen genomen. De Belg devieerde een bal tegen het eigen doelhout, waarna de spits de 0-2 binnenduwde.